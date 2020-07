Musikfestival Steyr Intendant Karl-Michael Ebner über die heurige, etwas außergewöhnliche Produktion.

Wie war die erste Reaktion als es hieß: Keine Großveranstaltungen dieses Jahr?

EBNER: Wir haben einen Lockdown wie im Frühjahr noch nie erlebt und dass die Kultur davon schwer getroffen ist, war unumstritten. Das Ganze war selbstverständlich für alle ein Schock. Zwei Tage in der Schockstarre reichen dann aber auch und dann hieß es: auf zu neuen Taten, schauen, was ist erlaubt und wie können wir das ganze irgendwie ummodeln.

War aufgeben und heuer nicht zu spielen eine Option?

Aufgeben ist nie eine Option und nur Jammern ist auch nicht der richtige Weg. Wenn wir im Lockdown geblieben wären, hätten wir auch eine Lösung gefunden. Mein Team und ich sind da sehr kreativ.

Was kann man sich als Besucher denn jetzt unter Musical Fever vorstellen?

Wir haben ein Jukebox-Musical erfunden bei dem die besten Hits in eine Story verpackt sind. Die Auswahl der Song war schwierig, weil es eben so viele tolle Lieder gibt. Gemeinsam mit Markus Richter und Jürgen Kapaun haben wir ein Jukebox-Musical geschaffen, wo alle Hits von ABBA bis Webber vorkommen.

Eine riesige Jukebox und Vinylplatten als Bühnenelemente. Mit welchen Highlights kann man denn heuer noch rechnen?

Es wird keine 80er-Jahre Disco, aber wir lehnen uns daran an, weil in dieser Ära die Jukebox zur Unterhaltung diente. Es soll auch das Publikum eingebunden werden. In welcher Form möchte ich aber noch nicht verraten. Nur soviel: Man muss sich keine Münzen für die Jukebox mitnehmen.

Hand aufs Herz: Zahlt es sich denn aus heuer zu spielen?

Künstlerisch und gesellschaftlich zahlt es sich zu 150 Prozent aus. Wirtschaftlich ist es knapp kalkuliert. Wenn uns der Wettergott gut gesonnen ist, kommen wir mit einem blauen Auge davon.

Am 23. Juli ist ja Premiere. Heuer mehr aufgeregt als sonst?

Nein, weil es ist immer eine Neugeburt des Stückes. Bei uns weiß man's heuer halt nur im Buch. Wir versuchen etwas und das ist das Spannende. Wir schauen, wie es angenommen wird und alles, was vom Alltag ablenkt, ist erwünscht und gut.

Karten & Infos

• "Musical Fever", das 1. Juke Box Musical mit Hits von ABBA bis Webber. Zentrum des Geschehens ist eine 12 x 10 Meter große Juke-Box, flankiert von überdimensionierten Schallplatten. Welcher Song verbirgt sich hinter A 23 – ist es „Mamma Mia“ von Abba oder „Don’t Cry for me Argentina“ von Webber? In rund 90 Minuten erleben die Zuschauer eine musikalische Zeitreise, live performed von Stars der österreichischen Musicalszene.

Premiere: Donnerstag, 23. Juli. Samstag, 25. Juli, Donnerstag, 30. Juli, Freitag, 31. Juli, Samstag, 1. August, Donnerstag, 6. August, Freitag, 7. August und Samstag, 8. August, im Steyrer Schlossgraben. Beginn: 20.30 Uhr.

• OMIA – Operette open Air: Zwei Staatsopernstars sind zu Gast im Steyrer Schlossgraben: KS. Ildikó Raimondi und KS. Herbert Lippert. Sonntag, 2. August, und Sonntag, 9. August, Beginn: 20.30 Uhr. Karten und Infos: musikfestivalsteyr.at.