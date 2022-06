Das Eltern-Kind-Zentrum Bärentreff startet mit einem tollen Kursprogramm ins Herbst-Winter-Semester.

STEYR. Im Eltern-Kind-Zentrum geht’s ab Mitte September wieder richtig rund. Schwangere, frisch gebackene und erfahrene (Groß-)Eltern erwartet ein kunterbuntes Angebot. Das neue Programm umfasst einen Mix aus bewährten und neuen Kursen für Schwangere und Babys, Eltern-Kind-Gruppen, Kurzgruppen für bewegungshungrige und/oder kreative Kinder, Kasperltheater, offene Treffs, Seminare und Workshops für Erwachsene, ...

Auf der Homepage des Eltern-Kind-Zentrums ist eine Anmeldung zu den neuen Kursen ab Freitag, 1. Juli, möglich. Aus Umweltschutzgründen wird das Programm nicht als Printausgabe versendet.

Sommer im Ekiz

Im August und in der ersten Septemberwoche ist das Eltern-Kind-Zentrum Bärentreff geschlossen.

Beratungen, Eltern- und Kinderbegleitung in Trennungs- und Scheidungssituationen und Besuchsbegleitung finden nach Vereinbarung auch in dieser Zeit statt. Termine können jederzeit per Mail (ekiz@baerentreff.at) bzw. im Juli auch telefonisch (dienstags von 9 bis 11 Uhr unter 07252 / 484 26) vereinbart werden.

Kinderartikel und Spielzeugflohmarkt

Der Ekiz-Flohmarkt findet am Freitag, 16. September 2022 von 14 bis 17 Uhr im Promenadenpark statt. Bei Regenwetter wird der Flohmarkt auf Freitag, 23. September 2022 verschoben.