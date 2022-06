Der Kurs findet in der Brunnbachschule, Nationalpark Kalkalpen von 15. bis 25. August statt.

GROSSRAMING. In diesem Kurs lernen Sie die Mischtechnik mit Eitempera und Öl. Diese Maltechnik kombiniert die Vorteile der wasserlöslichen Eitemperafarbe und der Ölfarbe. Weiße Eitempera wird verwendet, um graduell tonale Werte aufzubauen. Im Anschluss wird Ölfarbe in dünnen, halbtransparenten Lasuren mit leuchtenden Farben aufgetragen. Die Schichten aus Eitempera und Öllasuren können unzählige Male aufgebaut werden, was Dimensionalität und Vielfalt innerhalb des Kunstwerkes ermöglicht. Die Mischtechnik fasziniert besonders durch ihre opaleszierenden, transparenten Farbeffekte. Sie werden auch die Alla-Prima Direktmaltechnik mit Öl kennenlernen. Der Kurs ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Künstler geeignet. Infos zum Kursinhalt und zur Anmeldung unter: veraatlantia.com/sommerkurs oder: info@veraatlantia.com