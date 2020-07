Der Tierpark Haag - eröffnet 1973 - zählt heute zu den beliebtesten Ausflugszielen. Über 70 heimische und exotische Tierarten (rund 700 Tiere) leben in weitläufigen Gehegen des 33 ha großen naturnahen Parks des Schlosses Salaberg. Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Top-Tierparke Österreichs erfolgt eine freiwillige und regelmäßige Kontrolle durch unabhängige Experten für Tierhaltung.

Ein Rundgang auf den gepflegten Spazierwegen dauert ungefähr zweieinhalb Stunden. Viele Baumriesen sind ideale Schattenspender an heißen Tagen.

15 heimische Singvogelarten werden entlang des Vogel-Stimmen-Weges in neuen Schaukästen vorgestellt.

Interessante Themenführungen bieten tolle Tierpark-Einblicke. Infos: www.tierparkstadthaag.at

Voranmeldung unbedingt erforderlich !

Hunde - je hundehalterin ein Hund. Dieser ist an der kurzen Leine, einige Hunderassen zusätzlich mit Beißkorb, zu führen.

Der große Abenteuerspielplatz "Erlebniswelt" bietet viele tolle Spielgeräte, Motorik- und Geschicklichkeitsstationen. Dieser Spielplatz hat das ganz Jahr Saison.

TIERPATENSCHAFT - Werden Sie Tierpate!

Rufen Sie uns an: 07434/42423-15 oder schreiben Sie uns ein e-mail.

Täglich geöffnet - April - September von 08:30 bis 17:30 Uhr

Oktober, Februar, März von 09:00 bis 16:00 Uhr und

November - Jänner von 09:00 bis 15:00 Uhr