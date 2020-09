Die TV-Premiere gibt's am kommenden Sonntag, 6. September 2020, um 20.15 Uhr bei ServusTV.

LAUSSA. Rund 100 ausgewählten Gästen wurde die Dokumentation "Virginia - Das ungelöste Rätsel der Salzburger Mafiabraut" im „Das Kino“ in Salzburg vorab gezeigt.

"Eine aufglegte Gschicht", wie sie Ferdinand Wegscheider ankündigte: Die Dokumentation "Virginia" erzählt die wahre Geschichte des außergewöhnlichen Ehepaares Hill-Hauser.

Um die 1940er-Jahre arbeitet sich Virginia Hill mit Sex-Appeal, Dreistigkeit und Entschlossenheit in die höchsten Kreise der US-amerikanischen Mafia hoch. Nach dem Mord an ihrem Ehemann Bugsy Siegel lernt sie in Sun Valley ihren zukünftigen Partner, den ehemaligen österreichischen Skiweltmeister Hans Hauser, kennen. Doch Virginias Vergangenheit holt sie immer wieder ein.

ServusTV einschalten am Sonntag

Regisseur Sascha Köllnreitner ist gebürtiger Laussinger. Nach dem Kinodokumentarfilm „Attention - A Life in Extremes“ und zahlreichen Werbefilmen erzählt Köllnreitner in der Doku „Virginia“ für ServusTV die packenden Erlebnisse des Ehepaars Hill-Hauser, wie sie sich tatsächlich in und um Salzburg zugetragen haben. Neben zahlreichen Interviews mit Zeitzeugen wie TV-Legende Sepp Forcher und Theaterregisseur Peter Blaikner hauchen Verena Altenberger und Michael Dangl den Figuren Virginia Hill und Hans Hauser in den stimmungsvollen Spielszenen Leben ein.

Sascha Köllnreitner: „Angefangen bei der Recherche bis hin zu den Details in der Ausarbeitung ist die Geschichte von Virginia Hill und Hans Hauser immer spannender und unglaublicher für mich geworden.“

TV-Ausstrahlung: 06. September 2020, 20:15 Uhr, ServusTV

Produzenten: Adrian Goiginger, Peter Wildling, David Stöllinger, Martin Pfeil (2010 Entertainment)

Regie: Sascha Köllnreitner

Darsteller: Verena Altenberger, Michael Dangl