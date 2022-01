Anfang Jänner fand die "Stunde der Wintervögel" statt, bei der BirdLife alle Vogel-Fans zur Beteiligung aufgerufen hat. Und diese Gäste am Futterhäuschen kennen viele. Aber wer kann Wasservögel bestimmen?

Volkshochschule und BirdLife Österreich haben eine Kooperation gestartet, um Interessierte mit der Vogelkunde vertraut zu machen. Da sich Wasservögel in der Regel gut beobachten lassen, passen sie optimal für einen Einstieg. Gewässer und Feuchtgebiete stellen besonders zu den Zugzeiten und im Winter wichtige Rast- und Überwinterungsgebiete für zahlreiche Vögel dar. Mit etwas Glück können seltene Arten aus dem Norden beobachtet werden.

Ein Experte von BirdLife Österreich ist auch in unserer Gegend zu Hause: Konsulent Martin Brader erkärt „Wintervögel an Gewässern: Bestimmung von Enten, Möwen & Co“. An einem Abendtermin werden die theoretischen Grundlagen behandelt und am Tag darauf geht es in die freie Natur, um die Vögel zu beobachten.

Am Freitag, den 4. Februar, ab 19:00 Uhr findet an der VHS Steyr der 70-minütige Vortrag statt und am Samstag, den 5. Februar, startet um 9:00 Uhr die 3-stündige Exkursion. Der Treffpunkt für die Exkursion wird im Kurs bekannt gegeben, Exkursionsgebiet ist der Stausee an der unteren Enns.

DieVeranstaltung eignet sich sehr gut für Anfänger/-innen und Tipps und Tricks zur Vogelbestimmung werden vermittelt.

Anmeldungen sind zur Einhaltung der geltenden Vorschriften nötig: VHS-Büro, Stelzhamerstraße 11, 4400 Steyr, steyr@vhsooe.at, 07252/98243

Fotograf: Bernhard Paces