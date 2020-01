Die Caritas OÖ bietet für pflegende Angehörige von Montag, 17. Februar, bis Freitag, 21. Februar, Winter-Erholungstage im SPES-Hotel Schlierbach an. Die professionelle Begleitung während des Aufenthalts durch eine Caritas-Mitarbeiterin sorgt dafür, dass alle TeilnehmerInnen entspannte Tage mit einem abwechslungsreichen Programm verbringen. Anmeldeschluss ist der 14. Jänner unter 0676 / 8776 2444 oder pflegende.angehoerige@caritas-linz.at

STEYR. „Gerade für Menschen, die zu Hause ihre Angehörigen monatelang oder oft schon jahrelang betreuen, ist es wichtig, auch einmal aus dem Alltag auszusteigen. Das gibt neue Energie, von der schlussendlich beide profitieren – der Betreuende und die zu pflegende Person“, sagt Sabine Eiblwimmer von der Caritas-Servicestelle für pflegende Angehörige in Steyr. Die fünf Erholungstage bieten allen, die zu Hause einen pflegebedürftigen oder beeinträchtigten Angehörigen betreuen die Möglichkeit, sich auf sich selbst zu konzentrieren und sich mit Menschen, die in derselben Situation sind, auszutauschen. Zusätzlich trägt die entspannte Atmosphäre des SPES-Hotel in Schlierbach dazu bei, die schönen Dinge im Leben zu genießen, Kraft zu schöpfen und wieder einmal die Leichtigkeit des Lebens zu spüren. „Häufig sind die Erholungstage auch ein Anstoß, mehr auf sich selbst zu schauen und achtsamer mit den eigenen Kräften umzugehen“, so Sabine Eiblwimmer. Viele Angehörige trauen sich häufig nicht, den zu pflegenden Menschen zurückzulassen. Dabei gibt es dafür extra Unterstützung von der Caritas OÖ und anderen Organisationen, die Kurzzeitpflegeplätze in Seniorenwohnhäusern oder Unterstützung durch mobile Pflegedienste anbieten. Nähere Informationen gibt es unter 0676 / 8776 2444.

Die Kosten für die Erholungstage betragen pro Nacht für die Halbpension inklusive Kaffee und Kuchen am Nachmittag 60,- Euro im Doppelzimmer und 73,- Euro im Einzelzimmer zzgl. Ortstaxe. Die Begleitkosten für die Aufenthaltsdauer betragen einmalig 60 Euro.

Eine kostenlose psychosoziale Beratung für pflegende Angehörige bietet die Caritas-Mitarbeiterin nach telefonischer Terminvereinbarung in der Servicestelle am Grünmarkt 1 in Steyr an.

Informationen und Anmeldung zu den Erholungstagen:

Caritas-Servicestelle für pflegende Angehörige

Tel.: 0676 / 8776 2444

E-Mail: pflegende.angehoerige@caritas-linz.at

www.pflegende-angehoerige.or.at