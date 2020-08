Nächstes Jahr soll es ein Charityevent werden

Steyr:

Am 15. August fand das erste Unicorn-Race in Steyr statt. Jochen der Initiator, hatte die Idee bereits schon 2019, er absolvierte im letzten Jahr bereits einige Probeläufe. Gemeinsam mit seinem Schwager Gregor wurde die Idee dann zu einem Gruppenevent weiterentwickelt.

Bei der Premiere waren 15 Teilnehmer dabei, darunter auch die beiden Star DJ´s Rene Rodriguez und Andreas Huber Inhaber von Hitspot, besser bekannt als "Insulin Junky", die unter denkbar einfachen Grundregeln zur Einhornfahrt auf der Enns zwischen Garsten und dem "HTL Strand" in Steyr antraten. Ein aufblasbares Einhorn inclusive Schwimmweste und Paddel. Allerdings wurde der Bewerb auch zur Materialschlacht und es wurde bis ins letzte Detail getuned und gefeilt. Sieger waren alle Teilnehmer, denn Sie zauberten 400 Menschen, die das Geschehen in Ufernähe beobachteten und den Einhorn Racern zujubelten ein Lächeln ins Gesicht. Dies war auch der Sinn und Zweck der Veranstaltung, Spaß und Freude am Leben auch in schwierigen Zeiten in den Mittelpunkt zu stellen. Es gibt schon jetzt die Planungen für nächstes Jahr, da soll das Event wieder am 15. August stattfinden, diesmal dann als Charityevent. Die ersten Anmeldungen gibt es bereits.