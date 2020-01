Seit mehr als 30 Jahre besteht nun in ununterbrochener Folge die Aktivistenrunde der Kath. Männerbewegung der Pfarre Haidershofen.

HAIDERSHOFEN. Diese Runde, bestehend aus 6 bis 8 Teilnehmern, die im Laufe der Zeit immer wieder neue Zugänge verzeichnete. Man trifft sich 1 Mal monatlich bei einem der Teilnehmer. Bei gemeinsamen Bibelgesprächen eine persönliche Glaubensvertiefung zu fördern, aber auch in der Auseinandersetzung mit Männer spezifischen, gesellschaftlichen Themen das eigene Bewusstsein zu schärfen ist das Ziel.

Darüber hinaus gehört es auch zur Aufgabe dieser Runde, KMB Veranstaltungen zu planen und zu organisieren, sowie sich aktiv im pastoralen Pfarrleben durch verschiedene Dienste einzubringen.

Ein wichtiges Merkmal dieser Runde ist auch ihre Beständigkeit und die Kontinuität der Zusammenkünfte, sowie die Tatsache, dass persönliche Dinge die zur Sprache kommen, in der Runde bleiben.