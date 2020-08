Themen Grillabend im Hotel Minichmayr

Steyr:

Am Donnerstag gab es unter dem Motto "„AUFGESPIESST"" den ersten Grillabend dieses Jahres im Hotel Minichmayr, die Gäste wurden mit Spezalitäten vom Grill verwöhnt, dazu gab es Livemusik von Bodo & Empty Bottles. Eigentlich wäre dieses Event bereits zum Sommerbeginn geplant gewesen, wurde aber auf August verschoben, weitere Themenabende sollen folgen. Am 20. August gibt es den Do it yourself Burger, zum Herbstbeginn dann die Wildwochen und am 13. November das schon traditionelle Martini Gansl Fest mit Winterbockbieranstich. Die zahlreichen Besucher waren von den kulinarischen Köstlichkeiten und der Livemusik begeistert.