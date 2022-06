BRG Steyr Michaelerplatz wurde als OÖ. Meistersingerschule ausgezeichnet

STEYR. Am 13. Mai, dem „Tag der OÖ Meistersingerschulen“ , erhielt das BRG Steyr im Rahmen der Musikfachmesse Ried das Gütesiegel „OÖ Meistersingerschule“. Dieses Gütesiegel wird nur Schulen verliehen, die nachweisen können, dass hervorragende Chorarbeit in der Schule geleistet wird. Oberstufenchor, Vokalensemble und die vier Musikklassen zeigen bei ihren verschiedensten Projekten und den traditionellen Klangfarbenkonzerten das hohe sängerische Niveau der Schule.

Chorspektakel „Steyr singt“

Traditionell nimmt das BRG Steyr Michaelerplatz am Chorspektakel „Steyr singt“ teil. Am 11. Juni zeigten die Schüler der 4. Musikklasse den zahlreichen Zuhörern ihr musikalisches Können. Im Dominikanerhof erklang an diesem Vormittag eine bunte Auswahl von Songs aus der Pop- und Rockgeschichte, unter anderem von den jungen Sängerinnen und Sängern auch selbst begleitet mit Cajons, Gitarren oder Boomwhackern. Ein tolles Erlebnis war für alle das abschließende gemeinsame Singen aller teilnehmenden Chöre am Steyrer Hauptplatz.