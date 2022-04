STEYR. Beste Stimmung herrschte am Ostersonntag, 17- April im Hexenkessel mit den Partygaranten Cäpt'n Klug und den Zwergsteirern in Steyr.

Wieder ein volles Haus gab es im Hexenkessel am Sonntagabend bei der Party-Night. Diesmal feierten Cäpt'n Klug und die Zwergsteirer in der Steyrer Disco und rockten dabei mit einer bunten Mischung aus Volksmusik, Schlager und Pop die Bühne bis in den frühen Morgen.