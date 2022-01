Junge ÖVP Steyr-Land brachte Geschenkskorb zur Rot-Kreuz-Dienststelle Ternberg.



STEYR-LAND. Während ein Großteil der Bevölkerung die Feiertage entspannt zuhause verbringt, gibt es einige Menschen, die trotz der verdienten Auszeit über Weihnachten das Wohlergehen ihrer Mitmenschen in den Vordergrund stellen. Die Rede ist von den zahlreichen ehren und hauptamtlichen MitarbeiterInnen, wie beispielsweise in der Rot-Kreuz Dienststelle in Ternberg, die auch an den Feiertagen im Einsatz sind. Stellvertretend für die Arbeit aller Blaulichtorganisationen überreichte die Junge ÖVP Steyr-Land den diensthabenden Mitarbeitern einen Geschenkkorb. Die Pandemie hat einmal mehr deutlich gemacht, welch große Stütze Einsatzorganisationen sind. Die JVP bedankt sich für ihren außerordentlichen Einsatz, nicht nur jetzt, sondern über das ganze Jahr hindurch..