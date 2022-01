Mit der Unterstützung vieler Menschen aus dem Dekanat Weyer wurden viele Produkte für soziale Zwecke gesammelt.

WEYER. Das Dekanatsteam Weyer der Katholischen Jugend hat auch dieses Jahr wieder dazu aufgerufen, gemeinsam umzudenken. „ Mit der Unterstützung vieler Menschen aus dem Dekanat schafften wir es wieder, sehr viele Produkte für soziale Zwecke zu sammeln. So konnten wir einen großen Teil an den Sozialmarkt Weyer/Großraming spenden.“

Gerade in diesen schwierigen Zeiten wird dies mehr als zuvor benötigt. Viele Menschen können aufgrund Kurzarbeit oder gar Verlust ihres Arbeitsplatzes nicht wie gewohnt ihren täglichen Einkauf erledigen und können so das Angebot des Sozialmarktes nützen. „Wir sagen Danke an all jene, die uns bei dieser Aktion unterstützt haben.“