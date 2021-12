Regina und Rudolf Leibetseder organisierten Dankes-Projekt



STEYR. Danke sagen und ein Zeichen setzten – das war die Intention des Ehepaares Rudolf und Regina Leibetseder, als die Idee geboren wurde, Intensivstationen zu beschenken. Neben den Marmeladen, die normalerweise vom Ehepaar für Charityprojekte produziert werden, und Dankeherzen aus Ahornholz, haben sie zu einer Spendenaktion aufgerufen, damit auch Fruchtnektar aus ihrer Produktion den Intensivstationen übergeben werden können. Somit stehen insgesamt zirka 500 Marmeladen, 500 Herzen, 900 Fruchtnektarflaschen im Gesamtwert von 6800 Euro zur Verfügung. Die beiden Intensivstationen im Klinikum Pyhrn Eisenwurzen in Steyr konnten letzte Woche 140 Marmeladen, 140 Dankeherzen sowie 140 Flaschen Fruchtnektar in Empfang nehmen. Das Krankenhaus in Waidhofen an der Ybbs, das UKH in Linz, das Kepler Uniklinikum sowie das PEK in Kirchdorf sind weitere Empfänger dieser Aktion. Stellvertretend für den Großteil der Bevölkerung, der sehr wohl die Leistungen des Pflegepersonals achtet, haben Rudolf und Regina Leibetseder das „Dankeschön an die Intensivstationen“ organisiert. Jene Leser, die sich an dieser Aktion noch beteiligen möchten, bitten sie um Kontaktaufnahme unter 0676 4329966 oder leib@seder.co.at