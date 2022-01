Gleinker Volksschüler spenden für das Tierheim Gleink

Vor Weihnachten verlor das Christkind einen Wunschzettel der Tiere aus dem Tierheim im Schulgarten der Volksschule Gleink.

STEYR. Die Katzen wünschten sich einen Kratzbaum und in der Schule wurde Geld dafür gesammelt. Unglaubliche 300€ spendeten die Kinder der VS Gleink.

Die Lehrerin Manuela Mayr und die Elternvereinsobfrau Nadine Müller überbrachten mit einigen Schülern am 24. Dezember 2021 die Weihnachtsgeschenke für die Tiere: einen Kratzbaum, Katzenfutter, Fellmäuse, Spielsachen und Gutscheine für Futtereinkäufe.

Die Freude war auf beiden Seiten groß: bei Mensch und Tier.