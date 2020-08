Der Missionsschuss der Pfarre Bad Hall hat ca 200 Masken hergestellt und gegen eine Spende im Pfarrhof angeboten. Das Geld kommt unserem Missionar Franz Windischhofer, der seit 40 Jahren in Peru tätig ist , zugute.(1 Jahr dazwischen in der Pfarre Molln)

Franz Windischhofer berichtet: Wir sind seit März in Quarantäne und werden bestraft, wenn wir ohne wichtigen Grund das Haus verlassen. Die Kirchen sind auch geschlossen und wir übertragen Gottesdienste über unseren Radiosender, die Jugend erreichen wir sehr gut mit Whats app. Bis jetzt sind ca 500 000 Infiszierte und 22 000 Tote. Keine freie Betten , die Armen sterben auf der Strasse in Zelten, auch wieder ein 34 jähriger darunter.Die Situation ist derzeit in Callali außer Kontrolle, laut einem Arzt, man weiß nicht mehr, wieviele Infiszierte es dort gibt und diese sind einfach unterwegs, als ob nichts passiert wäre. Diese Rücksichtslosigkeit und der Egoismus, es ist einfach schlimm.Die Armen leiden besonders, sie arbeiten von Tag zu Tag und dann gibts Geld. Wer nicht arbeitet ,bekommt nichts.. An erster Stelle der Infektionsherde stehen die Banken und Märkte, da die meisten kein Konto haben und auch keinen Kühlschrank, müssen sie diese Orte häufiger aufsuchen.

Man steht dem Ganzen ohnmächtig gegenüberund ich versuche mit Lebensmittelpaketen und Decken zu helfen.DANKE für die laufende Hilfe aus der Heimat. Es gibt einem etwas Zuversicht, das man trotz der Situation in der Heimat, dennoch nicht vergessen wird.

Wir freuen uns, dass wir mit den Spenden bereits € 500.- an Padre Franz überweisen konnten, aber wir haben noch Masken zur Verfügung.

Wer ihn unterszützen möchte, kann das gerne tun. VB Bad Hall, Pfarre Bad Hall

IBAN: AT 5644 800 310 9493 0001 Kennwort: Franz Windischofer

Fotos: Franz Windischhofer