OÖ Seniorenbund Bezirk Steyr-Land stellt Weichen für erfolgreiche Zukunft



STEYR-LAND. Beim Bezirkstag des Seniorenbundes Steyr Land wurde mit dem ehemaligen Bürgermeister und nunmehrigen Vizebürgermeister von Adlwang Karl Mayr ein neuer Obmann an der Spitze der Bezirksorganisation gewählt. Er folgt damit dem langjährigen Bezirksobmann Bgm. a.D. Johann Aigner, der acht Jahre diese Funktion ausübte. In Anwesenheit von Landesobmann LH a.D. Josef Pühringer und Landesgeschäftsführer Franz Ebner wurde der neue Bezirksvorstand von Steyr-Land mit großer Mehrheit gewählt. Damit wurden von Seiten des Seniorenbundes Steyr-Land die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt.

„Eine solch hohe Zustimmung zeigt, dass die Seniorenvertretung des Bezirkes Steyr-Land eine sehr gute Arbeit leistet und dass mit Karl Mayr an der Spitze dies auch weiterhin der Fall sein wird. Ich möchte Karl Mayr zur Neuwahl in seiner Funktion als Bezirksobmann sehr herzlich gratulieren und bedanke mich bei Johann Aigner für die langjährige und gute Zusammenarbeit.“, so Landesobmann LH a.D. Dr. Josef Pühringer. Auch Landesgeschäftsführer BR Mag. Franz Ebner reiht sich in die Reihe der Gratulanten ein: „Ich gratuliere zur gelungenen Wahl und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.“