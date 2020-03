Obwohl Bürgermeister Karl Stegh erst 14 richtige Geburtstage feiern konnte, ist er bereits 56 Jahre alt.

BEHAMBERG. Stegh wurde an einem 29. Februar geboren. Er hat mit seiner Familie die Gemeindebediensteten, politische Freunde, die Sängerrunde d´Huznbleiba, Vertreter der Kulturwerkstatt und weitere Freunde zum Heurigen „Hansbauer“ nach Haag eingeladen. Stegh sagte, er feiert nur alle 4 Jahre, aber dann dafür richtig. Neben dem Geburtstag war auch noch der Erfolg bei der letzten Gemeinderatswahl ausschlaggebend für diese Feier.

Er bedankte sich bei allen Helfern und es war sozusagen zugleich auch eine Dankesfeier. Er wollte damit seine Freude zum Ausdruck bringen. Zu dieser Feier waren weit über 60 Personen gekommen. Es gab in diesem Kreis viel zu reden und die Feier ging in gemütlicher Runde bis spät in die Nacht hinein.