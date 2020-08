Diese Visite werden die Bewohner im Landespflege- und Betreuungszentrum Christkindl sicher nicht vergessen!

STEYR. Die CliniClowns OÖ feiern heuer ihr 25-Jahr-Jubiläum und verschenkten 25 Visiten. Dies nahmen Maria Schwendtner, Behindertenpädagogin Bernadette Seyr und Direktor Horst Konrad zum Anlass, sich für eine Gratis-Visite zu bewerben – und sie hatten Glück. Am 3. August kamen die CliniClowns Dr. Kerstine Käfer (Ursula Teurezbacher) und Dr. Kamilla Kapperl (Brigitte Hofer) zur Visite.

Zwischen dem augenbetörenden Geflörte von Dr. Käfer mit einem sportlichen Herren auf der Wachkomastation, bei dem glücklicherweise die Gattin erst später zu Besuch kam – und so auch keinen Grund hatte, eifersüchtig zu werden, den fantasievollen Geschichten und „Reisen“ ans Meer oder auf den Fußballplatz und den gemeinsam gesungenen Liedern, bei der eine Bewohnerin direkt als „Jukebox“ mitwirkte, wie die Diagnose von Dr. Käfer lautete, wurden berührende Momente erzeugt.

Bei „Rote Lippen soll man küssen…“ und „I mog di …“ eroberten Dr. Käfer und Dr. Kapperl die Herzen der BewohnerInnen im Nu. Die unterschiedlichen Visiten in mehreren Zimmern waren wunderbar stimmig, fröhlich und berührend zugleich, weil Dr. Kapperl, Fachärztin für Ulkologie und Wehwehchen bei den Zehchen und Dr. Käfer, Fachärztin für Bewegologie, es geschafft haben, mit Feingefühl, Fantasie und Humor die BewohnerInnen zum Lächeln zu bringen. Auch Luftballons, Seifenblasen, ein Kuschelhäschen und eine langstielige Abstandshalter-Blume trugen zu schönen Augenblicken bei.