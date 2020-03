Für ihren Einsatz und ihr Engagement für ihre Mitmenschen überreichte Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer am Mittwoch, 4. März 2020, die OÖ. Rettungsdienstmedaillen in Gold, Silber und Bronze.

STEYR. „Menschen, die sich für andere engagieren und einsetzen, leisten einen vielfach unersetzlichen Dienst und sind Vorbilder für unsere Jugend. Seinen Mitmenschen zu helfen ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Leistung, die sich nicht in Zahlen messen lässt“, dankte Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer den ausgezeichneten Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitätern.

Die Rettungsdienstmedaille in Gold erhielt Sepp Deutschmann, Rettungsschwimmlehrer aus Steyr.