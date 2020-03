Veronika Leitner ist an einem 29. Februar geboren und ist mit 15 richtigen Geburtstagen bereits 60 Jahre alt.

BEHAMBERG. Ihre sechs Jahrzehnte sind aber trotzdem voll geworden und dazu wurde sie am 29. Februar von der Familie, der Verwandtschaft und von Freunden überrascht. Ihre Schwestern und Verwandte bauten zur Feier einen Verkaufsstand (Imbiss-Stand) auf und es konnten da alle Gäste auf ein kleines Stelldichein vorbeikommen. Das Thema lautete: „Vroni in Pension, die nächste Aufgabe wartet schon“. Denn bereits am nächsten Tag, 1. März trat sie in den wohlverdienten Ruhestand über. Damit ihr in der Pension nicht fad wird, erhielt sie diesen Imbissstand. Die Pension ist zu Beginn wahrscheinlich nur am Papier. Den landwirtschaftlichen Betrieb hat der Sohn Markus und seine Gattin Julia übernommen. Veronika Leitner stand neben ihrer Arbeit immer auch im öffentlichen Leben. Ihr Gatte und ihre Söhne sind bei den örtlichen Vereinen sehr aktiv und wenn Feste veranstaltet worden sind, stand bzw. steht sie immer als unterstützende Kraft im Hintergrund. Auch bei den Ortsbäuerinnen hat sie jahrelang aktiv mitgearbeitet.

Auf jeden Fall freut sie sich, dass sie für ihr Hobby jetzt mehr Zeit zur Verfügung hat. Sie reist gerne und möchte auch weiterhin bei den Vereinen eine unterstützende Kraft bleiben.