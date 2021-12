PMR und Unfallchirurgie des PEK Steyr unterstützten querschnittsgelähmten Patienten.



STEYR. Am 1. August 2020 kam der damals 26-jährige Peter Fallmann nach einem Stromunfall, inklusive Sturz aus einigen Metern Höhe, schwer verletzt ins PEK Steyr. In fast zwei Monaten kämpfte er sich von der Intensiv- auf die Überwachungs- und schließlich auf die Unfallstation. Bereits kurz nach seiner Einlieferung war jedoch klar, dass Peter Fallmann auf Grund seiner schweren Verletzung querschnittsgelähmt ist. Während seines Aufenthaltes wurde er täglich von Physiotherapeut Thaddäus Wiesner betreut: „Peters Geschichte hat mich einfach berührt. Es war schön, ihn auf seinem Weg zurück begleiten zu können. Vom ersten aufrechten Sitzen über das Fahren im Rollstuhl bis hin zur Rückkehr an den Arbeitsplatz – Peter hat uns allen einmal mehr gezeigt, wie schnell sich das Leben verändern kann und dass es trotzdem weitergeht.“ Auch nach der Entlassung blieben Thaddäus Wiesner und Peter Fallmann in Kontakt.

Da die Idee einer Spendenaktion zu Weihnachten schon seit Jahren im Team des PMR-Institutes Thema war und vielen Peter Fallmanns Schicksal kannten, sammelten die Mitarbeiter der PMR für diesen guten Zweck. Auch die Ersparnis der ausgefallenen Weihnachtsfeier wurde drauf gelegt, somit kam eine beträchtliche Summe zusammen. Auch die Unfallstation beteiligte sich an der Aktion. „Wir haben schon immer, anstatt etwa zu wichteln, gemeinsam als Team Geld gespendet. Nachdem wir von Peter Fallmann persönlich um seine Sorge hinsichtlich seiner beruflichen Zukunft wussten, war klar, dass unsere Spende 2020 an ihn gehen sollte. Umso mehr freut es uns zu hören, dass er bereits wieder arbeiten kann“, erzählt Stationsleiterin DGKPin Veronika Gasplmayr.

Spende im Juli überreicht



Trotz des schweren Unfalls und der Querschnittslähmung blieb Peter Fallmann positiv und kämpfte sich zurück ins Leben. Heute kann er frei sitzen und arbeitet wieder – auch mit einem eigens für ihn umgebauten Harvester (Holzerntemaschine) kann er schon wieder fahren. „Ich danke allen meinen Helfern und dem Team im Klinikum und natürlich auch herzlichen Dank für die großzügige Spende!“, sagte er gerührt bei der Übergabe.