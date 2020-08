Die Kräuterweihe gehört zu den volkstümlichen Bräuchen der römisch-katholischen Kirche. Am Vortag wurden die mitgebrachten Kräuter von 9 Frauen und zwei Mädchen der Steyrer Goldhaubengruppe zu mehr als 250 Sträussen gebunden, darunter typische Kräuter wie Schafgarbe, Ringelbume, Goldrute, Lavendel, Melisse, Salbei, Thymian, Lorbeer, Rosmarin, Liebstöckl und Kamille.

Die wunderbar duftenden Kräuterbuschen, in Körben vor dem Alter aufgestellt, wurden in der Feiertagsmesse, stimmungsvoll musikalisch mit Instrumenten und Gesang gestaltet von Musikschuldirektor Peter Häusler und seiner Familie, in der Stadtpfarrkirche am 15.August vom Priester Jonathan aus Ghana geweiht.

Anschließend wurden nach dem Gottesdienst die Kräuterbuschen den Besuchern der Messe und der Steyrer Bevölkerung und Touristen am Stadtplatz für eine freiwillige Spende überreicht. Obfrau Pauline Leitner konnte Sr. Hurnaus Hildegardis als Vertreterin der Stadtpfarre Steyr 840 Euro als Spende für die Stadtpfarre übergeben.

Fotos: HILU