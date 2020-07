Mit der Premiere des weltweit ersten Jukebox-Musicals „Musical Fever“ hob sich am Donnerstag, dem 23. Juli 2020 der Vorhang im Steyrer Schlossgraben und eröffnete einen Sommer der Premieren.

Steyr:

Fieberhaft wurde in den vergangenen Wochen an der Adaption des diesjährigen Programms des Musikfestival Steyr gearbeitet und ein völlig neues Konzept für die Gestaltung des Zuschauerraums und den Einlass entwickelt. Unter der Intendanz von Karl-Michael Ebner geht das Musikfestival Steyr trotz Pandemie in seine 26. Spielsaion und entführt die Besucher an insgesamt neun Abenden auf eine musikalische Reise durch die besten Hits von ABBA bis Webber.

Zentrum des Geschehens des weltweit ersten Jukebox-Musicals „Musical Fever“ steht ein, in Anlehnung auf den COVID-19-Shutdown, vorübergehend stillgelegter Veranstaltungsort. Auf der Bühne befanden sich nur ein Klavier, vereinzelte Sitzgelegenheiten, ein Mikrofonständer und eine Jukebox. Kein Publikum. Fünf Darsteller und ein Pianist erweckten die Bühne nach langer Zeit für sich und die Zuschauer wieder zum Leben und verbrachten einen unvergesslichen Abend voller Musik miteinander. Es war wie ein Traum. Die Jukebox führte die Darsteller mit unvergesslichen Musicalhits durch alle Gefühlslagen, ließ sie in Erinnerungen schwelgen und brachte die Magie auf die Bühne zurück. Unter den zahlreichen Besuchern waren unter anderem Landeshauptmann Thomas Stelzer, die Landesräte Brigit Gerstorfer und Günther Steinkellner, Landtagspräsidentin Gerda Weichsler-Hauer, Bürgermeister Gerald Hackl, die Vize-Bürgermeister Wilhelm Hauser und Ingrid Weixlberger, die Stadträte Gunter Mayrhofer und Reinhard Kaufmann, Bundesrätin Judith Ringer und Nationalratsabgeordneter Johann Singer, BMW-Group-Werk-Steyr-Geschäftsführer Alexander Susanek samt Pressesprecher Philipp Käufer, SKF-Geschäftsführer Franz Hammelmüller, Sparkasse-Oberösterreich-Vorstandsdirektor Herbert Walzhofer, Mörbisch-Intendant Peter Edelmann, Musicalstar Ramesh Nair, General Othmar Commenda sowie Winzer Peter Szigeti.

Konzept und Inszenierung stammen aus der Feder von Karl-Michael Ebner, Jürgen Kapaun, Markus Richter und Nikolaus Raspotnik. Letztere standen neben heimischen Bühnenlieblingen wie Daniela Dett, Sandra Bell und Andreas Brencic zudem auf der Bühne und begeisterten die Besucher einen Abend lang auf einer musikalischen Zeitreise mit einem Best-of der Hits von ABBA bis Webber. Die einzigartige Lichtshow von Visualkünstler Martin Schiske setzte das Musical in das richtige Licht. Für das Bühnenbild zeichnete sich einmal mehr Georg Lindorfer verantwortlich.