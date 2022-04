Sierning-Guide Erwin Brunmayr und der Grünburger Journalist Reinhard Ebner arbeiteten gemeinsam die Geschichte der Raiffeisenbank Region Sierning-Enns auf. Das 180-Seiten-Buch liest sich spannend wie ein Roman.

SIERNING. 1892 wurde in Neuzeug eine Vorschusskasse der Messererzunft gegründet. Sie ist die Vorgängerin der regionalen Raiffeisenbank, die damit heuer ihr 130-jähriges Jubiläum feiert. Grund genug für den ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Erwin Brunmayr und den Grünburger Journalisten Reinhard Ebner, die Geschichte der Bank in Buchform aufzuarbeiten. Dafür kramten die beiden zertifizierten Heimatforscher in Archiven und ackerten sich durch alte Dokumente sowie durch die Literatur zur Regional-, Währungs- und Wirtschaftsgeschichte.

Dabei kam Erstaunliches zutage: „Am Anfang der Geschichte stand Hilfe zur Selbsthilfe – oder mit einem modernen Ausdruck: Crowdfunding“, erzählt Ebner. „Die Mehrzahl der Gründungsmitglieder entstammte dem Eisen verarbeitenden Gewerbe, das gegen Ende des 19. Jahrhunderts unter wirtschaftlichem Druck stand.“

Im Wirtshaus gegründet



Die Vorschusskasse wurde nicht nur im Wirtshaus gegründet, sondern hielt dort jahrzehntelang die Kassenstunden ab – jeweils sonntags nach dem Gottesdienst. „Spannend zu lesen waren die alten Sitzungsprotokolle. Aus den Eintragungen wird etwa der Druck auf die ehrenamtlichen Funktionäre durch das NS-Regime deutlich.“ Im Dezember 1944 musste die Generalversammlung gar wegen Fliegeralarms abgebrochen werden.

Nach dem Krieg steigt die Raiffeisenkasse Sierning zu einer der größten Raiffeisenbanken Oberösterreichs auf. Das Filialnetz wird ausgeweitet, durch die Bildung von Verwaltungsgemeinschaften vergrößert sich das Einzugsgebiet. 2021 beträgt die Bilanzsumme der Raiffeisenbank Region Sierning-Enns knapp 1,3 Milliarden Euro.

„Lehrreich war, wie eng die Geschichte der regionalen Bank mit der Heimatgeschichte verbunden ist“, erklärt Brunmayr. Tatkräftig unterstützt wurden die beiden Autoren von einem Team der Raiffeisenbank Sierning: Karl Dietachmair, Karl-Heinz Göschl, Ursula Rebhandl und Maria Andrae-Kienesberger.