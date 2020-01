Weihnachten wird sehr gerne als Zeit der Stille und der Familie beschrieben; das Leuchten der Kinderaugen symbolisiert uneingeschränkte Glücksmomente.

Leider verbinden nicht alle Kinder den Gedanken an Weihnachten mit Freude und Zufriedenheit. Viele Kinder und Jugendliche verbringen Weihnachten nicht zu Hause, sondern in einer betreuten Wohneinrichtung.

STEYR. Nahe Steyr, in der sozialpädagogischen Einrichtung des Schlosses Leonstein, leben solche Kinder – und zwar vom Kleinkindalter unter 3 Jahren bis zur Volljährigkeit; derzeit werden in 7 Gruppen insgesamt 56 Kinder und Jugendliche betreut. Das Land Oberösterreich, vertreten durch die Einrichtungsleitung, sorgt für die Grundversorgung und Betreuung dieser Kinder; Geld für Weihnachtsgeschenke bleibt leider nicht.

Genau da setzte in Abstimmung mit dem Schloss Leonstein die Initiative des Club 41 Steyr ein – die Aktion Weihnachten mit Herz!

Gemeinsam war es unser Ziel, den Kindern von Leonstein zu Weihnachten in Form einer „Geschenk-Patenschaft“ Glücksmomente zu schenken. Und so wurden Geschenksideen gesammelt und schließlich für jedes der Kinder ein ganz persönliches Geschenk geschnürt.

Knapp vor Weihnachten konnte eine kleine Abordnung des Clubs 56 Weihnachtspackerl – die am 24. Dezember unter dem Christbaum liegen werden - den Verantwortlichen des Schlosses Leonstein überreichen; ein schöner Moment und eine bleibende Erinnerung!

Mit dieser Initiative können wir die belastenden Erfahrungen der betreuten Kinder nicht ungeschehen machen; mit unserem Engagement wollten wir aber ein Zeichen setzen, dass wir zur Weihnachtszeit auf jene Kinder, die es im Leben nicht so leicht haben, nicht vergessen!

"Ermöglicht haben diese Initiative all unsre 41er; alle haben wir Herz gezeigt - Weihnachten mit Herz", so Präsiden C41 Steyr, Christoph Mayer.