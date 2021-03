Mit Stand Mittwoch, 24. März, 8.30 Uhr, gibt es in Steyr & Steyr-Land insgesamt 177 „aktive“ Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus.

STEYR & STEYR-LAND. Seit Dienstag, 23. März, sind in Steyr-Stadt 23 Neuinfektionen dazugekommen. In Steyr-Land sind zwei Neuinfektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus den beiden Bezirken beträgt 5.530.

Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt für Steyr-Stadt derzeit bei 123,5 für Steyr-Land bei 149,9. Dieser Wert hat sich zur überblicksmäßigen Risikoeinschätzung durchgesetzt, weil er einerseits eine bessere Vergleichbarkeit schafft und andererseits Ausreisser an einzelnen Tagen ausgleicht.

Virusmutation – Verdachtsfälle in Region Steyr



Die Anzahl der Verdachtsfälle in ganz OÖ liegt bei 2.607. In Steyr gibt es 33 Verdachtsfälle, in Steyr-Land 69 (Stand 22. März).

Gratis-Tests in jedem Bezirk

Seit 25. Jänner können freiwillige Corona-Tests an mehr als 40 Standorten, verteilt über das ganze Bundesland, gemacht werden – kostenlos. Alle weiteren Infos dazu hier: Gratis-Tests an mehr als 40 Standorten in Oberösterreich ab 25. Jänner

Gratis Corona-Antigen-Tests in den Apotheken

Die nachstehend angeführten Apotheken führen GRATIS COVID-19-Antigentests an symptomfreien Menschen durch. Testungen können ausschließlich gegen telefonische Voranmeldung in der Apotheke durchgeführt werden. Bitte nehmen Sie zur Testung Ihre e-card mit!

Apotheken & Infos zu mobilen Testteams

Bad Hall: Marienlieb Apotheke Bahnhofstraße 14, 07258/2929-0

Dreifaltigkeits-Apotheke Hauptplatz 7, 07258/ 22 77

Sierning: Steyrtalapotheke, Josef-Teufel-Platz 1 4523 Neuzeug, 07259/59 00

Steyr: Gründberg-Apotheke, Sierninger Straße 174a, 07252/77267

Alte Stadtapotheke, Stadtplatz 7, 07252/52020

Apotheke am Resthof, Siemensstraße 1a, (07252) 86402 ab 22. Februar

Münichholz Apotheke, Wagnerstraße 8, (07252) 735 83

Losenstein: Apotheke Losenstein, Eisenstr. 101, 07255/6219

Weyer: Apotheke "Zum Biber", Oberer Markt 8, 07355/64 45

Hier geht es zur Liste, welche Apotheken in ganz Österreich gratis Corona-Antigen-Tests durchführen. Die Liste wird laufend aktualisiert.

Alle Infos zu den mobilen Testteams, die im Ennstal unterwegs sind, finden Sie hier: Mobile Testteams für das Ennstal ab März.



Impfstatus in Oberösterreich

(Stand: 22. März 2021):

Gesamtanzahl der geimpften Personen in OÖ: 157.897

Gesamtanzahl der durchgeführten Impfungen in OÖ: 214.204 davon

Alten- und Pflegeheime: 22.801

Krankenanstalten: 24.041

Ü80 (außerhalb APH): 55.412

Niedergelassene Ärzte: 2.051

Rettungsdienste: 6.083

Einrichtungen nach dem Chancengleichheitsgesetz: 4.998

Impfstraßen: 14.830

Hochrisikopatient/innen und enge Angehörige: 27.681

2. Teilimpfung: 56.307

Aktuell haben sich 241.482 Personen für Informationen zur Corona-Schutzimpfung registriert (abzüglich jener Personen, die bereits geimpft sind oder einen Impftermin erhalten haben).

Eine Registrierung ist auf www.ooe-impft.at möglich.

• Hotline zu Schulfragen der Bildungsdirektion Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr unter Tel. 0732/7071-4131 oder 0732/7071-4132

Aktuell sind 259 oberösterreichische Schulstandorte von Covid-19 betroffen und 515 Schüler/innen, 51 Lehrer/innen sowie 11 Personen, die dem übrigen schulischen Personal zuzurechnen sind, positiv auf Covid-19 getestet (Stand: 22. März 2021).

Corona Ampel im Bezirk Steyr & Steyr-Land:

Steyr: "orange"

Steyr-Land: "orange"

Jede Woche (meistens) Freitags wird die lang angekündigte „Corona-Ampel“ aktualisiert.

