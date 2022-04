Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

STEYR-LAND. Am 10. April 2022 kurz vor 5 Uhr lenkte eine 26-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land ihren Pkw mit vier weiteren Insassen auf der L 564 Richtung Stadlstraße. In einem Waldstück kam das Fahrzeug mit dem Reifen auf das Bankett wodurch sie ins Schleudern geriet, sich 180 Grad drehte und im Wald zum Stehen kamen.

Bei dem Unfall verletzte sich ein 20-jähriger Insasse aus dem Bezirk Steyr-Land, der auf dem hinteren, mittleren Sitzplatz saß am Kopf und musste mit der Rettung in das Krankenhaus eingeliefert werden. Ein durchgeführter Alkomattest der Lenkerin ergab einen Wert von 1,5 Promille, weshalb sie den Führerschein vorläufig abgeben musste.