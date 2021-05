Eintauchen in die Welt von Mythen und Legenden kann man derzeit im Bad Haller Kurpark. Dort präsentiert die „Schmiedestadt Bad Hall“ an die 70 furchteinflößende oder märchenhaft verzaubernde Metallkunstwerke. Der Drache Stanislaus mit den fletschenden Zähnen sucht mit den elf Zwergen eine neue Heimat oder das moderne Rotkäppchen, das zur Vorsicht gleich einmal den Wolf getötet hat oder die friedlichen Helden, eine ambitionierte Interpretation des Corona-Jahres, Tinkerbell oder das Haupt der Medusa, sie alle lösen Begeisterung oder Staunen aus. „Richtig interessant sind aber die großen mystischen Gestalten aus dem Atelier Fahrner in Wesenufer, die mit dem Fischreiter oder dem Fischwanderer im Ambiente des uralten Kurparks einen tiefen Eindruck hinterlassen“, erklärt Hapi Holnsteiner. Sogar einem Amselpärchen gefiel der Fischreiter so gut, dass er gleich ein Nest hineingebaut hat. Das Organisationsteam Hans Peter Holnsteiner und Horst Bachofner bietet auch Touren für interessierte Besucher zu den Objekten der Schmiedeausstellung an. Anmeldungen sind beim Tourismusbüro Bad Hall möglich.