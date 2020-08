Starten Sie durch am Mo, 14. September um 18 Uhr!



Die Steyrer Handelsakademie für Berufstätige bietet Erwachsenen die kostenlose (!) Möglichkeit, eine vollwertige Matura und/oder den Handelsschulabschluss berufsbegleitend nachzuholen sowie auch nur einzelne Gegenstände zu besuchen.

Dieser zweite Bildungsweg bietet die Gelegenheit, Berufs- und Einkommenschancen deutlich zu verbessern und ist auch die „Eintrittskarte“ für ein Studium an der FH oder Universität.

Welche weiteren Vorteile bietet der Besuch der Steyrer HAK für Berufstätige für Sie?

• Kostenloser Schulbesuch!

• Gratis-Schulbücher!

• Keine Aufnahmeprüfung: Ein positiver Abschluss der Hauptschule reicht!

• Ein engagiertes, Sie unterstützendes, Lehrer/innenteam und ein familiäres Umfeld!

• Ideal für die Zeit während der Elternkarenz!

• Modernster Modul-Unterricht mit hohem Fernlehreanteil! Vorkenntnisse können angerechnet werden!

• Absolvent/Innen der Handelsschule können in das 3. Semester aufgenommen werden!

• Bereits besuchte Klassen der Handelsakademie können angerechnet werden!

• Unterrichtszeit: nur Mo bis Mi, jeweils von 18.00 bis max. 22 Uhr

• Viel unterrichtsfreie Zeit (Herbstferien, Weihnachtsferien, Oster- , Semester- und Sommerferien wie in der Tagesschule)

• Nach dem 2. erfolgreich absolvierten Semester verfügen Sie bereits über eine unternehmerische Grundausbildung!

• Nach dem 4. Semester ist der Abschluss der Handelsschule möglich!

• Am Ende des 8. Semesters können Sie die Reife- und Diplomprüfung (Matura) absolvieren!

Wie kann man sich anmelden?

• Per Mail: michaela.frech@hak-steyr.at

• Per Post: HAK für Berufstätige, zH Prof. Michaela Frech, L. Werndl-Str. 7, 4400 Steyr

Was muss dem Mail oder der Postsendung beigefügt werden? (Bitte nur Kopien mitschicken!)

• Geburtsurkunde

• Staatsbürgerschaftsnachweis (oder Kopie der Reisepass-Seite, wo sich das Foto befindet)

• Zeugnis der 4. Klasse Hauptschule (oder Externistenprüfung) oder NMS bzw. MS oder Gymnasium

• Zeugnisse über weiterführenden Schulbesuch (HAS, HAK etc.), falls Anrechnungen erwünscht sind

• Ein ausgefüllter Anmeldebogen (zu finden unter www.hak-steyr.at: Bildungsangebot - HAK für Berufstätige)

Wohin kann man sich wenden, wenn man Fragen hat?

• Prof. Michaela Frech, Tel. 0660/460 86 80 (auch per SMS, Signal und WhatsApp möglich)