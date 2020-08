Die Einsatzkräfte von vier Feuerwehren standen bei einem Brand im Einsatz.

Sierning:

Zu einen Brand von einem größeren Carport kam es am 14.August gegen 20.45 Uhr. Der Brand hatte sich auch auf die Fassade des angrenzenden Wohnhaus ausgebreitet. Mit einem umfassenden Löschangriff mit mehreren Strahlrohren bekämpften die Florianis das Feuer und konnten so einen größeren Schaden am Wohnhaus verhindern. Zwei Fahrzeuge konnten von den Besitzern gerade noch aus dem Carport entfernt werden, sie wurden aber dennoch erheblich beschädigt.

alle Bilder © FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR