Am kommenden Samstag findet das erste Charity Pinguinrennen auf der Enns statt. Der Club 41 Styria lässt um 14.00 Uhr für den guten Zweck 162 aufblasbare Pinguine unterhalb des Kraftwerkes Garsten in die Enns. Bis zur Zwischenbrücke tanzen die Pinguine die Enns entlang. Die Frackträger werden von SUP-Paddler begleitet, damit sie sicher ins Ziel kommen und sich nicht in Büschen verirren. Ein Fahrradkorso begleitet die Pinguine entlang der Enns, die eine gute halbe Stunde in der Strömung treiben. Die Zwischenbrücke ist ab 13.00 Uhr halbseitig gesperrt, um einen spannenden Zieleinlauf beobachten zu können. Um ca. 14:30 Uhr werden die ersten Pinguine erwartet.

Pinguine helfen

Mit dem Reinerlös des Events ist geplant, für die mehrfachbeeinträchtige Lea Sophie ein neues Absauggerät und Möbeln für ihr Zimmer zu finanzieren. Die Lebenshilfe Steyr wird auch in diesem Jahr vom Club 41 Styria unterstützt.

Der Gewinnerpinguin holt sich mit einem Startplatz beim Drachenbootrennen Gemeinsam im Boot 2021 den Hauptpreis des Rennens.