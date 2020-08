Den Garten als Wohnraum denken

Der eigene Garten soll im Idealfall als erweiterter Wohnraum erlebt werden. Wie das aussehen kann, erklärt Johannes Halbartschlager.

SIERNING. Pool ist nicht gleich Pool - so viel steht fest. „Das Element Wasser im eigenen Garten zu haben, ist etwas ganz Besonderes. Um dieses Element auch ideal nutzen zu können, ist eine gut durchdachte Garten- und Poolplanung unerlässlich.“, erklärt Johannes Halbartschlager von JOHA Gartenbau in Sierning. Naturpools und Schwimmteiche erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. „Mit Naturpools können praktisch alle gewünschten Beckenformen realisiert werden. Darüber hinaus ist die Verwendung jeglicher bekannter Baustoffe wie Edelstahl, Kunststoff, Dichtbeton oder Folie möglich. Allerdings werden bei Naturpools spezielle Kiesfilter zum Einsatz gebracht, die für die Reinhaltung des Wassers im Becken sorgen. Dieser Filter wird vom Wasser durchströmt, es bilden sich Mikroorganismen und diese reinigen das Wasser auf natürliche Weise. Es entsteht ein natürliches Ökosystem, bei dem keine Chemie benötigt wird, um sauberes Badewasser zu haben.“, ergänzt Halbartschlager. Die Bauzeit eines Naturpools vom Erdaushub bis zur technischen Finalisierung beträgt in Abhängigkeit von der Größe ca. 2-4 Wochen. Dann hat man durch das natürliche Gleichgewicht im Pool ein sehr angenehmes, weiches und geruchsneutrales Wasser zum Eintauchen zur Verfügung. Ganz sich selbst darf ein Naturpools nicht überlassen werden. Regelmäßige Pflege ist unumgänglich und gewährleistet eine hohe Wasserqualität.

Garten ist mehr, als einfach nur Grünfläche mit Baum

„Mir ist wichtig, dass man den Garten nicht einfach nur als Fläche mit Rasen und Baum ansieht, sondern diesen als Freiraum wahrnimmt. Das Potenzial der Grünflächen wird sehr häufig unterschätzt. Wasser bzw. ein Pool kommt erst dann zur vollen Geltung, wenn er von passenden Stauden bzw. Gehölze umgeben wird.“, erklärt der Gartenbauer. Die Qualität natürlichen Schattens ist unermesslich. Das Wurzelwerk eines Baumes ist beispielsweise immer so groß wie seine Krone. Die Wurzeln saugen Wasser an und geben dieses wieder über die Blätter ab. Somit tragen Bäume besonders an heißen Tagen zu einem angenehmen Mikroklima bei. Wenn man sein zukünftiges Haus plant, ist die Erstellung eines Gesamtkonzeptes, welches auch den Garten einschließt, absolut empfehlenswert.“, fügt Halbartschlager hinzu. „Vorweg muss beispielsweise geklärt werden, wie viel Zeit man in die Pflege des Gartens investieren möchte. Davon hängt natürlich die Auswahl der Pflanzen für den Außenbereich ab. Es ist uns ein großes Anliegen, in jeder Hinsicht Gartenträume zu erfüllen.“