Archivprojekt mit Museum Arbeitswelt Steyr: Geschichte anhand von Bildern

STEYR. Mit der Verfassung von 1867 war es in Österreich erstmals erlaubt, im großen Stil unpolitischeVereine zu gründen. Vor allem die Arbeiterschaft organisierte sich in der Folge in Gesangsvereinen und Rauchklubs, um sich dort „politisch“ treffen zu können. Andere blieben aber bei ihrem ursprünglichen Vereinszweck. Im Bild der Rauchklub St. Marien bei einem Ausflug in die Brauerei St. Florian 1933.

Aus dem Archiv des Museum Arbeitswelt

