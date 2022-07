Die Unwetter der letzten Tage waren wieder sehr schlimm und das Leid der Menschen furchtbar.

Die Medien berichteten natürlich ausführlich darüber. Meistens wurde aber vergessen zu erwähnen, dass das immer häufigere Auftreten solcher Ereignisse einen Grund hat - die Klimakrise. Wir sind also mittendrin und es wird noch viel schlimmer werden. Ich frage mich, warum sehr viele Journalisten das zu erwähnen vergessen? Ist es Unwissenheit? Oder ist es die Angst, dem Leser den Schlaf zu rauben (denn wenn man weiterdenkt, muss einem sensiblen Menschen Angst und bange werden)?

Ich, der ich mich schon einige Zeit für Klimaschutz einsetze, muss leider feststellen, dass viele Menschen denken, Klimaschutz sei was für Leute, die keine anderen Probleme haben.

Leider ist dem nicht so. Die Klimakatastrophe wird unser tägliches Leben sein. Ob Hagelstürme, Dürren, Wassermangel, Migration durch Dürreflüchtlinge, das Ende von sicheren Schneelagen in Schigebieten unsere größten Probleme sein werden, oder vielleicht etwas ganz anderes, weiß ich nicht. Hiermit meine flehende Bitte an euch Journalisten: Bringt uns dazu, darüber nachzudenken und zu handeln beziehungsweise unsere Politiker zum Handeln aufzufordern. Denn es geht um nicht weniger, als um das Überleben unserer Kinder.

Hutsteiner Jürgen

4400 Steyr