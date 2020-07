Zum Rundum-Service und „Lifting“ kommen die Waldneukirchner Kirchenpatrone Petrus und Paulus. Seit vierzig Jahren stehen sie am Stiegenaufgang zur Pfarrkirche. Nun wurden sie von den Restauratoren von ihren Sockeln heruntergeholt, wobei ziemlich viel Finesse und Maschineneinsatz notwendig war. Denn bei ihrer letzten Aufstellung 1982, als sie sozusagen vom „kirchlichen Abfallplatz“ durch P. Maximilian gerettet wurden, nahm man viel Beton und Eisen zur Befestigung der zwei Patrone. Nun steht in Waldneukirchen die Turmsanierung an und alle Kunstobjekte an und rund um die Kirche werden ebenfalls gereinigt. In der Werkstatt für Bildhauerei - Restaurierung in Weißenkirchen im Attergau, die vor kurzem die Linzer Dreifaltigkeitssäule restauriert hat, sollen die Waldneukirchner Patrone wieder ihren alten Glanz erhalten. Schon im Gespräch mit dem Chefrestaurator Josef Weninger ergaben sich interessante Details. „Die Zwei sind vermutlich aus dem Barock, schon wegen dem Bart und wie die Nase beim Petrus gemacht ist“, so fachsimpeln sie. Außerdem war den Experten sofort klar, dass es sich beim Material um den früher häufig verwendeten Zögelsdorfer Sandstein aus dem Weinviertel handelt. In den Kirchenrechnungen fehlt nämlich ein Eintrag über den Kauf der zwei Heiligen. Nun erhoffen die Waldneukirchner neue Details und eine fundierte Expertise nach der Restaurierung der Kirchenpatrone. Die Turmsanierung soll mit dem Aufstellen des Gerüstes und dem Abklopfen des Verputzes bis Ende Oktober abgeschlossen werden.