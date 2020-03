Unter dem Motto "Altes erhalten, Neues gestalten" laden die 23 Goldhaubengruppen des Bezirkes Steyr-Land am 28. März 2020 von 9.00 bis 17.00 zum Liebhabermarkt der Volkskultur in den Dietacher Pfarrsaal. Anlass ist das 40-jährige Bestandsjubiläum der Steyrer Goldhauben Bezirksorganisation, die 1980 unter Obfrau Konsulentin Ingrid Kleindl aus Weyer gegründet worden ist. Zum Kauf angeboten werden ausschließlich Artikel aus Privatbeständen. Seien es Goldhauben, Perlhauben, Häubchen, Mädchenbänder, Trachtenbekleidung oder die dazugehörigen Accessoires. Der Jubiläums-Liebhabermarkt bietet eine seltene Gelegenheit, jene Kleinodien die sonst in Monate langer Handarbeit häufig selbst hergestellt werden, direkt vor Ort zu erwerben. "Wir legen großen Wert darauf, dass ausschließlich ausgesuchte, schöne Stücke angeboten werden, keine Flohmarktware!" betont Bezirksobfrau Martina Stehrer. "Jede Goldhaubengruppe organisiert einen Tisch. Aber auch interessierte Verkäufer aus anderen Bezirken haben die Möglichkeit ihre Artikel überregional bei mir abzugeben" so Stehrer. Auch Goldhaubenschachteln und Material für Klosterarbeiten werden beim Liebhabermarkt der Volkskultur erhältlich sein. Für das leibliche Wohl sorgen die Goldhaubenfrauen mit kleinen Imbissen, Kaffee und Kuchen - selbst ein Guglhupfverkauf ist eingeplant. Nach 2004 und 2008 ist das der dritte Markt dieser Art den die Goldhaubenfrauen organisieren. Ein Teil vom Verkaufserlös wird für caritative Zwecke im Bezirk gespendet. Diese unbürokratische schnelle Hilfe in der Not hat für die Bezirksobfrau einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. "Im vergangenen Jahr spendeten die Goldhaubengruppen des Bezirks über 40 000€. Über die Verteilung der Spendengelder wird 2 Mal jährlich bei Bezirkskonferenzen beraten.

Die Goldhauben- und Kopftuchgruppen des Bezirks Steyr-Land zählen derzeit knapp 900 Mitglieder. Erst heuer traten zwei neue Obfrauen ihr Amt an. Die große Wertschätzung, die die Goldhaube weltweit erfährt, wurde erst 2017 bestätigt, als sie zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt wurde.