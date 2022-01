Ab dem Schuljahr 2022/23 nimmt die digiTN²Mittelschule Losenstein als einzige Schule im Raum Steyr und Steyr-Land an einem neuem Schulschwerpunkt teil. Der Fokus liegt dabei auf den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT).



LOSENSTEIN. Neue Technologien beeinflussen unser aller Leben und die fortschreitende Digitalisierung beschleunigt dies. Dieser Prozess macht auch vor der Schule nicht Halt. Eine fundierte Ausbildung ist gerade in diesen Fächern für den weiteren Lebens- und Berufsweg der Schüler wichtig. Aus diesem Grund wurde die MINT-Mittelschule geschaffen. Hier findet ein Schwerpunkt in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik statt. Ab dem Schuljahr 2022/23 nimmt die digiTN²Mittelschule Losenstein an diesem neuen Schulschwerpunkt als einzige Schule im Raum Steyr und Steyr-Land teil.

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften & Technik

„Zur bereits vorhandenen Stundentafel kommt das neue Fach „MINT“ dazu, welches den bisherigen Schwerpunkt Technik und Natur ersetzt“, erklärt Daniel Rauch, Direktor der Schule. Im Fach „MINT“ ist es das Ziel, ein forschendes und entdeckendes Lernen zu ermöglichen und Neugier und Begeisterung zu schaffen. Nicht die Note oder ein Test stehen hier im Vordergrund, sondern ein begeisterndes und praktisches Lernen. Dieses findet auch nicht immer in der Schule statt. Die Umgebung von Losenstein bietet hier viele Möglichkeiten. Auch eine verstärkte Partnerschaft mit den Betrieben in und um Losenstein soll ermöglicht werden. „Unsere Schule ist schon immer für eine gute Ausbildung gestanden. Mit diesem zusätzlichen Schwerpunkt wollen wir unsere Schülerinnen und Schülern bestmöglich ausbilden und für ihren weiteren Lebensweg vorbereiten“, so Daniel Rauch.

Investition in digitale Entwicklung

Aus diesem Grund wurde in den letzten Jahren verstärkt in die digitale Entwicklung der Schule investiert und mit der Einführung der digitalen Schule, hier iPads im Speziellen, verstärkt. Die MINT-Mittelschule kann jedes Kind, gleich welcher Begabung besuchen. Es gibt keine Eignungs- oder Aufnahmeprüfung. Ein besonderes Ziel ist es auch, Mädchen für diese neue Schulform zu gewinnen. Da aktuell kein Tag der offenen Tür möglich ist, gibt es wie im letzten Jahr wieder die Möglichkeit einer persönlichen Schulbesichtigung, wo alle Fragen in kleiner Runde besprochen werden können. Informationen zur Anmeldung für eine Schulbesichtigung gibt es auf www.nms-losenstein.at oder telefonisch unter 07255/62561.