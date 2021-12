Am 28. Dezember 2021, gegen 14.20 Uhr, wurde die Streife Tabor in Steyr in der Schlüsselhofgasse auf einen Pkw durch dessen auffallende Fahrweise aufmerksam.



STEYR. Das Fahrzeug konnte angehalten werden. Dabei zeigte die 27-jährige Lenkerin eindeutige Symptome einer Suchmittelbeeinträchtigung. Eine Anfrage ergab, dass sie keine Lenkberechtigung besitzt. Zudem stellten die Polizisten fest, dass die Lenkerin mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Nach der Einvernahme auf der Dienststelle verweigerte sie die klinische Untersuchung. Der Lenkerin wurde die Weiterfahrt untersagt und sie wird mehrfach angezeigt.