Der 7. Geburtstag des g´schäftl wurde mit einem Gewinnspiel gefeiert. Verlost wurden große Hauptpreise und kleine Schmankerl von Direktvermarktern.

SCHIEDLBERG. Geburtstage gehören gefeiert. „Wenn es coronabedingt heuer schon keine großen Feste geben kann, braucht es eben etwas anderes“, dachte sich das Team des Schiedlberger g'´schäftl. Profitieren davon sollten die Kunden, denn schließlich sind sie es, die das kleine aber feine Lebensmittelgeschäft im Ort erhalten. Somit stand im Geburtstagmonat Juni an der Kassa des g´schäftl ein großer Glastopf gefüllt mit 777 Losen. Darin verbargen sich sieben Hauptpreise und über hundert kleinere Sofortgewinne. Wer bei seinem Einkauf zehn oder mehr Euro ausgab, bekam ein Los.

Die sieben Hauptpreise wurde kürzlich im g´schäftl bei einer extra Ziehung verlost. Die Begeisterung war groß, denn schließlich gab es unter anderem einen 250 Euro-Reisegutschein, einen 150 Euro-Warengutschein vom g´schäftl und einen Trettraktor zu gewinnen. Der Reisegutschein ging an Tereza Nádeníckova, der Warengutschein an Elisabeth Zachhuber und der Trettraktor an Nina Freller – sehr zur Freude ihres Sohnes Leo.

Nahversorger ist wichtig



Neben der Freude über die Preise gab es von den Gewinnern aber auch wertschätzende Worte für das g´schäftl. „Es ist wichtig, einen Nahversorger im Ort zu haben: Für schnelle Besorgungen, aber auch als Treffpunkt. Und mit den kurzen Wegen tut man auch der Umwelt etwas gutes“, meinte etwa Gudrun Baumberger, ebenso eine der Gewinnerinnen. Auch Daniela Reinthaler, die mit ihrer Tochter Lena zur Preisverleihung kam, geht gern und viel im g´schäftl einkaufen: „Gerade mit Kind ist es von Vorteil, ein Lebensmittelgeschäft im Ort zu haben. Da braucht man nicht extra weiter weg zu fahren.“

„Regionale“ Gewinne



Für Überraschungsmomente sorgten aber nicht nur die Hauptpreise, sondern auch die über 100 Sofortgewinne, die sich im Lostopf verbargen. Vor allem die Produkte der Direktvermarkter kamen da besonders gut an - von Würstl und Speck über Joghurt und Saft bis hin zu Sonnenblumenöl un dPopcorn gab es jede Menge g´schmackige Naturalien zu gewinnen. Das Direktvermarkter-Eck im g´schäftl ist auch etwas, das g´schäftl-Geschäftsführer Andreas Schimpelsberger künftig ausbauen will. „In unserer Region gibt es so viele Produzenten bester heimischer Lebensmittel. Ihre Produkte wollen auch anbieten, um den Kunden eine feine regionale Auswahl zu bieten.“ Ideen, um den Kundenstock des g´schäftl kontinuierlich auszubauen, hat das Team rund um Schimpelsberger viele. Und so freut man sich jetzt schon auf den achten Geburtstag, der dann hoffentlich wieder mit einer größeren Veranstaltung gefeiert werden kann.