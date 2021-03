Anita Wessely leidet an einer unheilbaren Nervenkrankheit, die ihr nach und nach die Kontrolle über ihren Körper nimmt.

STEYR. „Ich wollte noch so viel machen in meiner Pension: Malen, Lesen, Schreiben und Gitarre spielen. Aber man kann sich sein Schicksal leider nicht aussuchen“, erzählt Anita Wessely, während sie mit gesenktem Blick an ihren Fingernägeln zupft. Worte auszusprechen fällt ihr schwer, immer wieder muss sie schlucken – reden ist für die 54-Jährige anstrengend. So wie alles von Woche zu Woche mühsamer wird, seit ihr Körper ihr nicht mehr gehorchen will. Die Steyrerin leidet an einer seltenen Krankheit, die sich Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS nennt. Dabei kommt es nach und nach zu einer Lähmung der Muskulatur durch abgestorbene Nervenzellen in Gehirn und Rückenmark. Der Verlauf schreitet schnell voran: Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt zwischen drei und fünf Jahren. Ursachen und Auslöser sind noch unbekannt – eine Heilung unmöglich. Auch Astrophysiker Stephen Hawking litt an dieser Krankheit.

„Die Ärzte waren ratlos“

Im Juni 2019 nahm das Schicksal der 54-Jährigen seinen Lauf. „Ich konnte von heute auf morgen plötzlich nicht mehr richtig gehen. Ich hinkte am linken Fuß und ich hatte das Gefühl, dass ich eine Sperre in den Hüften habe. Und ich hatte Bauchkrämpfe, die ich so noch nicht kannte.“ Weil auch Übelkeit und Kopfschmerzen hinzukamen, diagnostizierte der Hausarzt zuerst einen Bandscheibenvorfall. Als die Symptome aber nicht besser wurden, kam sie innerhalb von drei Monaten für jeweils zwei Wochen stationär ins Krankenhaus. „Die Ärzte waren ratlos und machten alle möglichen Tests mit mir, fanden aber nicht heraus, was mir fehlte. Da spürte ich bereits, dass es etwas Schlimmes sein musste.“ Nach unzähligen weiteren Untersuchungen dann die erschütternde Diagnose im Jänner 2020. „Ich habe sehr geweint, als ich es erfuhr. Um mich, aber vor allem um meine Kinder und meine Familie. Es bricht mir das Herz, sie so leiden zu sehen.“ Ihre Augen werden bei den Worten glasig, ihr Blick schweift aus dem Fenster in die Ferne. Damals konnte die Steyrerin noch mithilfe eines Rollators und Beinschienen gehen, seit vier Monaten sitzt sie im Rollstuhl. Hände und Körper werden von Tag zu Tag steifer, kleinste Bewegungen sind für sie so anstrengend, dass sie ins Schwitzen gerät.

Umgang nicht immer leicht

Wessely‘s Kinder Steven und Christina sowie deren Tante unterstützen sie, wo es geht. Mehrmals pro Woche kommen sie zu Besuch, helfen ihr beim Duschen, beim An- und Ausziehen, beim Aufräumen oder bringen ihr etwas zu essen. Die restliche Zeit kümmern sich Pflegekräfte vom Verein Miteinander um die 54-Jährige. Wenn sie alleine ist, trägt sie zur Sicherheit ein kleines Gerät mit einem roten Knopf um den Hals, mit dem sie bei Bedarf Hilfe anfordern kann. Gestürzt ist sie schon ein paar Mal, vor allem die wenigen Schritte vom Rollstuhl zur Toilette sind eine Herausforderung. Auch wenn es für die Steyrerin nicht immer leicht ist, mit der Krankheit umzugehen, hat sie ihren Humor und ihre Lebensfreude nicht verloren. Sie war schon immer eine Kämpferin. „Ich habe mich bereits mit meinem Schicksal angefreundet. Natürlich habe ich auch Tage an denen ich mich frage ,Warum gerade ich?‘ Aber wütend zu sein ändert daran nichts und ich gebe mich nicht auf“.

„Für mich ist es bereits zu spät, aber ich wünsche mir, dass Betroffene in Zukunft eine Chance auf Heilung haben.“ Anita Wessely

So lange es geht, will Wessely in ihrer Wohnung in Steyr bleiben. Dafür macht sie Physio- und Ergotherapie in den eigenen vier Wänden, um möglichst lange mobil zu bleiben. Unterstützend dazu nimmt sie auch Rilozol, ein Medikament, dass den Krankheitsverlauf ein wenig verlangsamt und ihr drei Monate mehr Lebenszeit schenkt. Auch wenn das Schicksal der 54-Jährigen bereits besiegelt ist, hat sie keine Angst vor dem Tod. „Ich bin mir sicher, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und ich weiß, dass ich dann trotzdem bei meiner Familie bin – in Form von Energie, die sie spüren werden.“ Dennoch hofft sie, dass die Forschung zu ALS so schnell wie möglich vorangetrieben wird. „Für mich ist es bereits zu spät, aber ich wünsche mir, dass Betroffene in Zukunft eine Chance auf Heilung haben.“ Um anderen Erkrankten Mut zu machen, hat sie vor Monaten noch ein Lied über ihr Leben mit ALS geschrieben. Hier geht's zu „Du kumst allein, du gehst allein“.