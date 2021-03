Menschenrettung: Person durch Feuerwehr aus stark verrauchter Wohnung in Bad Hall gerettet

BAD HALL. In der Nacht zum 21. März dürfte ein 30-Jähriger in seiner Wohnung in Bad Hall eine Pfanne mit Nudeln auf den Herd in der Küche gestellt und den Herd eingeschaltet haben.

Vermutlich dürfte er eingeschlafen sein und es entwickelte sich auf dem Herd ein Glimmbrand.

Sonntagfrüh gegen 6:15 Uhr bemerkten Nachbarn Rauch aus der Wohnung und verständigten die Feuerwehr.

Die Feuerwehr Bad Hall brach die Wohnung auf und konnte nach kurzer Suche den Mann aus der bereits stark verrauchten Wohnung unter Atemschutz bergen.

Der sichtlich benommene aber noch ansprechbare 30-Jährige wurde von der Rettung Bad Hall und vom NEF Steyr (Notarzteinsatzfahrzeug) erstversorgt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.

In der Wohnung entstand geringer Sachschaden, sie war jedoch stark verraucht; ebenso das Stiegenhaus.

Die FF Bad Hall war mit ca. 25 Mann im Einsatz.

Fotos: FF Bad Hall