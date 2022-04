GARSTEN/SAND. Am Freitag, 8. April fand im GH Weidmann die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Sand statt. Da im Vorjahr aufgrund der Coronapandemie keine Jahreshauptversammlung abgehalten werden konnte, war dies die erste Versammlung unter den 2020 neu gewählten Kommandanten Dietmar Klammer.

Zahlreiche Ehrengäste folgten der Einladung, darunter Bgm. Anton Silber, Bezirkskommandant Wolfgang Mayr, Pflichtbereichskommandant Christian Aschauer, sowie die Vizebürgermeister Katrin Krenn und Michael Steininger.

Schriftführer Christoph Salzer-Pfiel blickte in seinem Jahresbericht auf die zwei aufgrund der Coronapandemie auch für das Feuerwehrwesen stark beeinflussten Jahre zurück. So konnten zahlreiche Veranstaltungen nicht abgehalten werden. Der aus der Not geborene zweimal abgehaltene Steckerlfisch Drive In war jedoch ein voller Erfolg. Auch das Schwarzbergfest konnte mit von der FF Sand durchgeführter 3G Kontrolle abgehalten werden.

Die Übungs- und Ausbildungstätigkeiten mussten auch auf das Notwendigste reduziert und unter besonderen Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Trotzdem wurden von den Mitgliedern für Einsätze, Übungen, Lehrgängen und Veranstaltungen im Jahr 2021 über 7.000 Stunden aufgewendet.

Von den Florianis waren darüber hinaus 30 Einsätze, davon 8 Brandeinsätze zu meistern. Besonders herausfordernd war dabei der Großbrand eines Bauernhauses, bei dem allein von den eigenen eingesetzten Kameradinnen und Kameraden über 1.400 Einsatzstunden geleistet wurden.

Auch im Ausbildungsbereich hat sich einiges getan. Neben zahlreichen Lehrgangsbesuchen wurde wieder die technische Hilfeleistungsprüfung in Bronze, Silber und Gold von 3 Gruppen erfolgreich abgelegt.

Kommandant Klammer bedankte sich in seinem Bericht für die geleistete ehrenamtliche Tätigkeit bei den Einsätzen, Übungen und im Ausbildungsbereich sowie für die gute Zusammenarbeit mit den zwei Dambacher Vereinen. In seiner Vorschau blickte er zum einen auf den Abschnittsbewerb Steyr-Land, der heuer im Juni von der FF Sand ausgerichtet wird. Darüber hinaus konnte er von dem erfolgreichen Abschluss des Ankaufs eines neuen Rüstlöschfahrzeuges berichten, dass im Jahr 2023 ausgeliefert werden soll. Dabei bedankte er sich bei Bgm. Silber und der Gemeinde Garsten für die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Im weiteren Verlauf wurden zahlreiche Ehrungen und Beförderungen vorgenommen. So wurde unter anderem Willibald Brettenthaler, sowie Johann Leimhofer für ihre 50jährige Mitgliedschaft in der FF Sand ausgezeichnet. Christoph Hinterplattner und Thomas Auer erhielten die Feuerwehrverdienstmedaille des Bezirkes in Silber. Zudem wurden an 8 Jugendfeuerwehrmitglieder Wissenstestsabzeichen in Bronze, Silber und Gold überreicht.

Fotos: FF Sand