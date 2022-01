Seit 18. Jänner wird der Jack Russell Terrier in Garsten vermisst.



GARSTEN, STEYR. Flummy, ein Jack Russell Terrier war am späten Vormittag des 18. Jänner vor dem Adeg Markt in Garsten gemeinsam mit einem zweiten Hund angebunden. Nach der Rückkehr des Besitzers (max. zehn Minuten später) war nur mehr ein Hund da und eine Leine. Flummy war verschwunden. Er trägt ein schwarzes Geschirr und ist gechipt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er entwendet wurde.

Wer hat Flummy gesehen oder etwas beobachtet. Hinweise bitte an Tel. 0664/64 38 189.