„Licht kann die Welt verändern!“, ist eine zentrale Botschaft in der Vorweihnachtszeit. Es soll Augen und Herzen öffnen für die Bedürftigen und Benachteiligten unserer Gesellschaft. Seit 20 Jahren organisiert der TuS Kremsmünster den Friedenslicht-Marathon, um Spenden für Behinderte in der Aktion „Licht ins Dunkel“ aufzubringen. Die Sportler und Feuerwehren Waldneukirchens sind daran bereits seit 2010 beteiligt. Das bedeutet zwei Stunden Lauf bei klirrender Kälte, um die Fackeln mit dem Licht aus Bethlehem von Kremsmünster rechtzeitig zum Sonntagsgottesdienst nach Waldneukirchen zu bringen. Etwas später holen die Jungfeuerwehrmänner und -frauen das Friedenslicht ab, um es am Heiligen Abend in jedes Haus zu bringen.