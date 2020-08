Der begeisterte Bergsteiger und Bio-Landwirt Hans Burghuber erfüllte sich zu seinem 39er einen Herzenswunsch. Da es in den weiten, flachwelligen Ebenen von Steinersdorf, Gemeinde Waldneukirchen keinen Berggipfel gibt, ließ der Bergfex sich einfach einen riesigen Kalkberg antransportieren. „26 Tonnen und drei Meter hoch mit Gipfelkreuz, das ist nun mein eigener Hansberg“, freut sich Waldneukirchens einziger Privat-Berggipfel-Besitzer. In der Form ähnelt der Hansberg dem Traunstein. Bei der „Erstbesteigung“ anlässlich eines Familien- und Nachbarschaftsfestes rückte Hans Burghuber mit Pickel, Steigeisen und Helm aus, denn die Wände seien schon eine „Challenge“ mit anspruchsvollem Schwierigkeitsgrad. Für die Aufstellung des Kalkberges war eine spezielle Genehmigung notwendig, die von Bürgermeister Karl Schneckenleitner unterzeichnet wurde. Nun hat Waldneukirchen entlang einer beliebten Rad- und Walkingstrecke eine Attraktion mehr, die mit dem neuen Wegschild „Hansberg - 1,5 Min. – 417 m Seehöhe“ entsprechend angekündigt wird.

Geologisch gesehen beginnen in Waldneukirchen die Alpen, weil sich im Untergrund die zusammengeschobenen Schichten des einstigen Tethysmeeres auftürmen und die Sandsteinberge und Kalkvoralpen im Steyrtal bilden. Vermutlich nur ein Zufall, dass es keinen echten Kalksteingipfel gibt, dem der „findige Hans“ mit seinem Hansberg nun abgeholfen hat.