„Auf Wiedersehen! Sie werden uns sehr fehlen!“, so Johann und Elisabeth Zeilinger auf der Homepage und beim Abschiedsfest am 2. August. Es schwingt Wehmut in den Worten und so manche Träne hat sich ins Auge geschlichen - bei den Wirtsleuten und bei den Gästen. Doch es geht ja weiter! Die Wirtsleute übergeben nach 44 Jahren den Betrieb an ihre Tochter Alexandra Haager. Sie entwickelte ein neues Konzept für zeitgemäße Gastronomie in Richtung Event-Location für Hochzeiten, Feste und Feiern. Gleichzeitig bleibt aber das Gasthaus für Begräbnisse, Wallfahrer und Vereine nach Anmeldung offen. „Wir werden moderner mit umfassender Medientechnik, einem Saal mit Klimaanlage und ansprechendem Eingangsbereich“, erläutert die junge Gastronomin Alexandra Haager. Tatsache ist, dass sich das Wirtsgeschäft völlig gewandelt hat. „Die alten Stammtische am Sonntag und am Abend gibt es kaum mehr, es kommt nichts nach“, so die Wirtin. Im Dezember 2020 soll wieder geöffnet werden. Fraglich ist natürlich, wie es mit den corona-bedingten Beschränkungen weitergeht, ob es überhaupt Weihnachtsfeiern geben kann. Schaut man in die Chronik des Gasthauses Zeilinger, so fallen die großen, mutigen Meilensteine mit neuen Konzepten auf. Seit 1900 wirkten und gestalteten vier Generationen Zeilinger im Gasthaus und der einst kleinen Fleischerhauerei, die zum großen Schweineschlachtbetrieb und schließlich zum EU-konformen Schlachthof umgestaltet wurde. Gleichzeitig wagten Elisabeth und Johann Zeilinger den Schritt zum Neustart mit einem völlig neu gebauten Gasthaus im Jahre 1990. „Da wussten wir überhaupt nicht, wie das anläuft“, erinnert sich Inge Göschl, geborene Zeilinger, die ihr ganzes Leben im Gasthaus tätig war. Abschied nehmen heißt es jetzt von den Gläsern, dem Geschirr, diversen Dekorationen oder von der Tischwäsche beim Flohmarkt. Bei jedem Stück kommen Erinnerungen auf, die vom Wandel im Geschmack, Design, Urbanität und Weltoffenheit erzählen.

„Im Sommer 2020 wird sich eine Tür schließen, jedoch eine andere öffnen. Unser traditionsreiches Gasthaus wird liebevoll renoviert und als moderne Eventlocation werden ab Dezember 2020 die Türen wieder geöffnet sein“, freut sich die junge Gastronomin Alexandra Haager mit ihrem Team.

Pläne und Vorstellung des Konzepts auf: https://zeilinger-gut.at/