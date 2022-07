In Sierning haben bisher unbekannt Täter hochwertige GPS-Systeme aus Traktoren gestohlen.

SIERNING. Die bislang unbekannten Täter brachen in der Zeit von 3. Juli 2022,19:00 Uhr bis 4. Juli 2022, 8:30 Uhr bei drei an einem Lagerplatz abgestellten Großtraktoren ein und stahlen daraus die als Zubehör installierten GPS-Spurführungssysteme samt am Dach angebrachten GPS-Antennen im Wert von jeweils rund 15.000 Euro.

Dem Unternehmen entstand eine hohe Schadenssumme. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden ersucht sich bei der Polizei Sierning unter der Telefonnummer 059133/4153 zu melden.