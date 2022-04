Die Einnahmen des Grünen Vollwertfilm vorletzten Mittwoch wurden zugunsten von Menschen in der Ukraine oder auf der Flucht gespendet.

STEYR. Beim Grünen Vollwertfilm am vorletzten Mittwoch erzählte die Pilgerin und Filmemacherin Gabi Röhrl sehr eindrucksvoll von ihrem Jakobsweg. Im Anschluss verzichtete sie auf ihre Einnahmen zugunsten von Menschen in der Ukraine oder auf der Flucht. Stefan Brandmayer vom Citykino rundete auf und die Grünen verdoppelten, sodass wir einen Betrag von 360€ an die Volkshilfe für die Ukraine Nothilfe spenden können.